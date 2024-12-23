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Картышев Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Картышев Василий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2595-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.08.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.08.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 118
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Филимонов Андрей Иванов
Отец - Филимонов Иван Дмитриев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Филимонова Анна Васильева (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Картышев Василий Васильев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушкова Анна Михайлова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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