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Андрей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2578-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Костюхин Илья
Мать - Костюхина Мария Александрова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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