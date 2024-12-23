Русакова Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусакова Анна Матвеева

Русакова Анна Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русакова Анна Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2577-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Ларин Илия Андреев
Отец - Ларин Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Параскева Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларин Михаил Андреев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Русакова Анна Матвеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.