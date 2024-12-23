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Маруева Пелагея Яковлева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Маруева Пелагея Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2572-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.07.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с-цо Крючково, Гжатский у., Смоленская губ.
Дата крещения
05.07.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Картышев Илия Александров
Отец - Картышев Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Матрона Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Картышев Михаил Александров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Маруева Пелагея Яковлева, крестьянская девица (с-цо Крючково, Гжатский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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