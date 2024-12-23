Горохова Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорохова Пелагея Михайлова

Горохова Пелагея Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Горохова Пелагея Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2556-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Горохов Николай Григорьев
Отец - Горохов Григорий Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Горохова Пелагея Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Иларионова, крестьянская жена (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.