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Михаил Козмин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Козмин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2554-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.05.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.05.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Елена Петрова
Отец - Ивушкин Петр Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивушкина Ирина Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Михаил Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Андреева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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