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Замолотчикова Татиана Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчикова Татиана Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2551-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Александра Васильева
Отец - Шеленин Василий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шеленина Анна Матвеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Волков Иван Евдокимов, из крестьян запасной (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Татиана Андреева, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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