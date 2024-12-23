Исаев Василий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Василий Егоров

Исаев Василий Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаев Василий Егоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2550-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.04.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.04.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Исаев Василий Егоров
Отец - Исаев Егор Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Исаева Мария Александрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Роман Андреев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.