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Адрианов Александр Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Адрианов Александр Александров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2534-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 105
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Адрианов Александр Александров
Отец - Адрианов Александр Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Адрианова Мария Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Михайлова, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Адрианов Николай Игнатов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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