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Леханов Кирилл Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Леханов Кирилл Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2532-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 105
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Мария Ильина
Отец - Леханов Илья Абрамов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Мария Даниилова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Варвара Алексеева, солдатка (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Кирилл Ильин, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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