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Пушков Дмитрий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Дмитрий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2525-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.03.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.03.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Пушков Алексей Александров
Отец - Пушков Александр Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Пелагея Алексеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Дмитрий Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Алексей и Василий близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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