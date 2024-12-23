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Виноградов Константин Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Виноградов Константин Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2517-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.01.1895
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.01.1895
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2737, лист: 101
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Виноградов Василий Константинов
Отец - Виноградов Константин Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганов Андрей Семенов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Алексеева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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