Осипова Пелагия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Пелагия Матвеева

Осипова Пелагия Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Осипова Пелагия Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2506-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.12.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.12.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 182
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 муж
Урожд. - Лаврентиев Стефан Иванов
Отец - Лаврентиев Иван Семенов, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лаврентиева Екатерина Матвеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Осипов Николай Матвеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Осипова Пелагия Матвеева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.