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Леханова Дария Титова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Леханова Дария Титова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2500-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 180
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Чекмарев Михаил Иванов
Отец - Чекмарев Иван Родионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Наталия Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханова Дария Титова, крестьянская жена (д. Шебаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарев Григорий Родионов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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