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Логачев Михаил Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Логачев Михаил Феодоров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2493-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.11.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.11.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Логачев Михаил Феодоров
Отец - Логачев Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Логачева Параскева Александрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Иван Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чуракова Евдокия Иоакимова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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