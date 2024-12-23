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Ивленков Степан Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ивленков Степан Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2480-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.10.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.10.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 176
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Пелагея Евфимиева
Отец - Ивленков Евфимий Григорьев, из крестьян запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивленкова Елена Стефанова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленков Степан Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленкова Феодосия Григорьева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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