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Надежда Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2475-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.09.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.09.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 175
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Надежда Михайлова
Отец - Виноградов Михаил Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганова Евдокия Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Александр Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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