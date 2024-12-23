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Русаков Василий Иоакимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Русаков Василий Иоакимов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2452-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.07.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Русаков Василий Иоакимов
Отец - Русаков Иоаким Матвеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анна Константинова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Герасимов Иван Константинов, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Казакова Мария Константирова, крестьянская жена (д. Незамаево, Дунинская вол., Медынский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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