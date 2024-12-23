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Осипова Параскева Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Осипова Параскева Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2434-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Ирина Михайлова
Отец - Осипов Михаил Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Осипова Параскева Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Осипова Анна Григорьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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