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Назарова Евдокия Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Назарова Евдокия Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2432-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Лысенков Георгий Матвеев
Отец - Лысенков Матвей Егоров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Лысенкова Анисия Стефанова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колычев Матфей Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Назарова Евдокия Егорова, крестьянская жена (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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