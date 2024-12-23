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Зуихин Николай Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуихин Николай Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2429-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Захаров Иоанн Иванов
Отец - Захаров Иван Александров, из крестьян запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Захарова Феодосия Терентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Анна Терентиева, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуихин Николай Петров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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