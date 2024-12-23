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Жаров Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Жаров Алексей Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2419-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.03.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.03.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Жаров Алексей Иванов
Отец - Жаров Иван Дмитриев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жарова Мавра Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Егор Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жарова Татиана Феодорова, крестьянская девица (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выд. 22.02.57
Примечание / Дополнительно
Выд. 22.02.57
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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