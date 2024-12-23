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Пушков Егор Афонасьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Егор Афонасьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2413-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Евдокия Васильева
Отец - Логинов Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Логинова Анна Филиппова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Егор Афонасьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппова Татиана Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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