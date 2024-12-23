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Замолотчикова Праскева Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчикова Праскева Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2405-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Замолотчиков Иоанн Дмитриев
Отец - Замолотчиков Дмитрий Корнильев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Праскева Григорьева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Григорьева, солдатка (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленков Стефан Григорьев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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