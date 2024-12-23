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Гудков Петр Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гудков Петр Сергеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2396-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 жен
Урожд. - Екатерина Андреева
Отец - Петраков Андрей Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Петракова Евдокия Константинова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудков Петр Сергеев, крестьянский сын (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Петракова Матрена Петрова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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