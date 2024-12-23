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Рагуленкова Евдокия Савельева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рагуленкова Евдокия Савельева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2393-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
12.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Екатерина Петрова
Отец - Рагуленков Петр Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Рагуленкова Евдокия Савельева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Наталия Иванова, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленков Иван Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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