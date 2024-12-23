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Рагуленкова Ольга Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рагуленкова Ольга Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2380-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.09.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.09.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Пелагея Васильева
Отец - Грачев Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Грачева Параскева Григорьева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грачев Иаков Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленкова Ольга Петрова, крестьянская жена (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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