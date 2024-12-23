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Колотушкина Евфимия Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колотушкина Евфимия Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2378-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.09.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 169
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Зинаида Михайлова
Отец - Колотушкин Михаил Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колотушкина Евфимия Григорьева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бахтина Зиновия Петрова, жена Брянского дворянина (г. Брянск, Орловская губ.)
Воспр. - Богомолов Александр Иванов, окончивший курс Звенигородского духовного училища
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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