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Чуракова Елена Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чуракова Елена Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2366-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Чураков Андрей Иванов
Отец - Чураков Иван Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Елена Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кордюкова Екатерина Семенова, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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