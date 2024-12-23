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Колганов Андрей Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колганов Андрей Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2354-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.07.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.07.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Анна Андреева
Отец - Гоголев Андрей Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Гоголева Елена Иванова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гоголева Татиана Семенова, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганов Андрей Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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