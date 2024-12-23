Савелова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавелова Мария Михайлова

Савелова Мария Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Савелова Мария Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2348-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.06.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Шувалов Иоанн Петров
Отец - Шувалов Петр Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Шувалова Агрипина Феодорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Савелова Мария Михайлова, крестьянская девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Шувалов Егор Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.