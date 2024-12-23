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Рыбаков Алексей Александров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рыбаков Алексей Александров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2342-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.05.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
тверской мещанин
Нас. пункт приписки
г. Тверь, Тверская губ.
Дата крещения
12.05.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Елена Александрова
Отец - Рыбаков Александр Васильев, тверской мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
Мать - Рыбакова Анна Лаврентьева (г. Тверь, Тверская губ.)
Воспр. - Вольф Матрена Иванова, жена австрийского подданного
Воспр. - Рыбаков Алексей Александров, тверской мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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