Елена Александрова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Елена Александрова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2342-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 11.05.1898
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- г. Тверь, Тверская губ.
- Дата крещения
- 12.05.1898
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 161
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Елена Александрова
Отец - Рыбаков Александр Васильев, тверской мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
Мать - Рыбакова Анна Лаврентьева (г. Тверь, Тверская губ.)
Воспр. - Вольф Матрена Иванова, жена австрийского подданного
Воспр. - Рыбаков Алексей Александров, тверской мещанин (г. Тверь, Тверская губ.)
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