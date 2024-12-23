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Королева Анна Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Королева Анна Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2334-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
21.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Александра Васильева
Отец - Шитов Василий Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Шитова Агрипина Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Королев Роман Иванов, воспитанник Московского Воспитательного Дома (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Королева Анна Стефанова, крестьянская жена (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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