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Разоренов Георгий Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Разоренов Георгий Антонов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2332-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Разоренов Георгий Антонов
Отец - Разоренов Антон Осипов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Разоренова Евдокия Михайлова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Иоаким Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Разоренова Екатерина Антонова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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