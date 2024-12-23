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Евдокия Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Александрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2308-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.02.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.02.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Евдокия Александрова
Отец - Пушков Александр Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Пелагея Алексеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Агриппина Стефанова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Межуев Стефан Григорьев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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