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Лапкин Константин Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лапкин Константин Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2302-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.01.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Барабанов Иоанн Сергеев
Отец - Барабанов Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Барабанова Анастасия Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лапкин Константин Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лапкина Анна Васильева, девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Лапкина Анна Васильева, девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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