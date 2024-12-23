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Казанов Василий Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанов Василий Васильев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2297-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.12.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 193
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Казанов Василий Васильев
Отец - Казанов Василий Николаев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Казанова Евдокия Ильина (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Леонов Алексей Дмитриев, крестьянский сын (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сидякина Пелагея Яковлева, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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