Зуев Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Иван Григорьев

Зуев Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Иван Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2290-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.12.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.12.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 192
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Ларин Николай Алексеев
Отец - Ларин Алексей Андреев, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Александра Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Иван Григорьев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кочетова Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Борисово, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.