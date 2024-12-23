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Василий Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Василий Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2277-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомец
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 190
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Кулагин Иоанн Николаев
Отец - Кулагин Николай Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кулагина Евдокия Софронова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Феодоров, питомец (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Софронова Стефанида Софронова, крестьянская жена (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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