Исаева Татьана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Татьана Иванова

Исаева Татьана Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаева Татьана Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2275-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Исаев Алексей Алексеев
Отец - Исаев Алексей Матвеев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Исаева Анна Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Михаил Андреев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаева Татьана Иванова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.