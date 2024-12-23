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Карзанова Параскева Гавриилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Карзанова Параскева Гавриилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2274-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Карзанова Матрона
Мать - Карзанова Параскева Гавриилова, крестьянская девица (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Карзина Матрона Иванова, крестьянская вдова (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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