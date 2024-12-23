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Мурашев Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашев Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2273-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 189
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Матрона Иванова
Отец - Мурашев Иван Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Мурашева Пелагея Николаева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокимов Иван Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Юрина Мария Петрова, можайская мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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