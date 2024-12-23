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Тарапова Варвара Стефанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тарапова Варвара Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2268-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.10.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 188
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 жен
Урожд. - Параскева Егорова
Отец - Наумов Егор Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Александра Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумов Иоаким Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Тарапова Варвара Стефанова, крестьянская девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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