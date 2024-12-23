Лысенкова Пелагея Егорова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Лысенкова Пелагея Егорова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2241-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 26.08.1899
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- девица
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 26.08.1899
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 182
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Наталия Егорова
Отец - Лысенков Егор Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Лысенкова Александра Михайлова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Сергей Егоров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенкова Пелагея Егорова, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Лысенкова Пелагея Егорова, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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