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Лаврентьев Иван Филиппов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лаврентьев Иван Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2230-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Евдокия Иванова
Отец - Лаврентьев Иван Филиппов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Лаврентьева Елена Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лаврентьев Иван Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лаврентьева Агриппина Филиппова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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