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Кузин Василий Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузин Василий Николаев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2229-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.08.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 179
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Кузин Василий Николаев
Отец - Кузин Николай Иванов, из крестьян запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кузина Анастасия Васильева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Серов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Елена Васильева, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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