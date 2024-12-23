Байков Илия Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайков Илия Петров

Байков Илия Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Илия Петров
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2224-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.07.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
17.07.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 178
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Байков Илия Петров
Отец - Байков Петр Леонтиев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Татиана Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Екатерина Петрова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Петр Григорьев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.