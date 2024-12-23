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Зуева Параскева Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Параскева Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2220-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.06.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 177
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Ольга Петрова
Отец - Зуев Петр Стефанов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Анастасия Константинова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гудайкин Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Параскева Петрова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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