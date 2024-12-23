Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Иванова

Мария Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2199-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
воспитанница Московского Воспитательного Дома
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.04.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 173
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Баранов Георгий Николаев
Отец - Баранов Николай Дмитриев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Баранова София Филимонова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранов Иван Николаев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Иванова, воспитанница Московского Воспитательного Дома (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.